محافظ الفيوم يشدد على عدم التهاون في تطبيق إجراءات الوقاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوهغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمركز الفيوم.وأكد محافظ الفيوم- في بيان اليوم- أنه سيتم عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشكل دوري بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذي على أرض الواقع، فضلًا عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين، وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.وشدد على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلي أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.وأشار إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع ملف التصالح علي مخالفات البناء تم بشكل جيد، معربًا عن شكره لمجلس مدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة على جهودهم في إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل.