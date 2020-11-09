تركيا تتفقد قاعدتها العسكرية في الدوحة

بينما تقترب المقاطعة العربية لقطر من عامها الرابع في ظل عزلتها الدبلوماسية من دول الجوار، تواصل الدوحة توطيد علاقاتها العسكرية مع أنقرة، حيث أجرى سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو، مساء الأحد، زيارة إلى مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بالدوحة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".وأوضحت وسائل الإعلام التركية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار فعاليات تقيمها السفارة التركية بالدوحة، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التركية، حيث أجرى خلالها السفير عدة زيارات للهيئات التركية في الدوحة، كما ألقى كوكصو أكلمة لأفراد القاعدة على هامش الزيارة.وفي نوفمبر 2019، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدشين قاعدة عسكرية جديدة في قطر تحمل اسم "خالد بن الوليد"، قائلا إنه لا يجب على أحد الانزعاج من الوجود التركي في المنطقة.وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة آنذاك: "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر، وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".وفيما يخص قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، قال أردوغان: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة"، وتابع: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة"، وشدد قائلًا: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر".وأشار أردوغان، إلى أن القاعدة التركية في قطر، تعد نموذجًا للعلاقات بين الدول، زاعمًا أن قيادة القوات التركية القطرية المشتركة تهدف إلى الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب.وشهدت العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة قفزة سياسة وعسكرية واقتصادية، عقب إعلان المقاطعة العربية في الخامس من يونيو 2017، حيث شرعت قطر في البحث عن حلفاء جدد بدلًا من أشقائها العرب، فكانت تركيا أول حلفائها، إذ أرسلت جنودًا إلى قطر ونقلت المواد الغذائية والإمدادات في أعقاب المقاطعة، فيما تعهدت قطر بمبلغ 15 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد التركي.وفي مارس 2019، كشفت مجلة "ديفينس بلوج" الأمريكية المتخصصة في الشئون العسكرية عن خطة قطر لشراء دبابات قتال تركية رئيسية جديدة تسمى "ألتاي".وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي "علي إحسان يافوز" إن قطر ستشتري ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا، وسيتم تسليم 40 منها في المرحلة الأولى.وأشار "يافوز" إلى أنه بعد المرحلة الأولى من التسليم، سيبدأ استخدام محركات محلية في الدبابات، التي تعمل حاليا بمحرك ديزل ألماني بقوة 1500 حصان.وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن دبابات "ألتاي" هي سلاح القتال الرئيسي للجيش التركي، والتي تم تصنيعها محليا بتكنولوجيا ألمانية، وتشتمل على أحدث التقنيات.وفي يونيو من العام الماضي، كشف موقع "نورديك مونيتور"السويدي، عن وثيقة سرية مكونة من 4 صفحات، تفيد بأن القوات التركية المنتشرة في إحدى القواعد العسكرية بالدوحة، راقبت التطورات الدبلوماسية والسياسية في قطر بشكل يومي، وأبلغت مقر القيادة العسكرية التركية بهذه التطورات من خلال قناة تواصل آمنة.وأوضحت الوثيقة التي حصل عليها "نورديك مونيتور" أن وحدة القوات البرية التركية المتمركزة في الدوحة، راقبت التطورات اليومية في قطر، وأرسلت تقاريرها إلى تركيا، ومن بينها تقرير مُوقَّع بتاريخ 14 يوليو 2016، بواسطة الرائد مراد عير، وتم اعتماده من قبل المقدم علي تشكان.ورصدت الوثيقة الروتين اليومي للقوات المتمركزة في القاعدة التركية بقطر مثل التدريبات والاجتماعات، فيما تمكنت الوحدة التركية من التواصل عبر وحدة اتصالات آمنة.وذكر تقرير "نورديك مونيتور"، أن العدد الإجمالي للقوات التركية في قطر، بلغ نحو 93 جنديًا، بالإضافة إلى 16 ضابطًا، و20 ضابط صف.وأوضح أن تركيا عززت وجودها في قطر منذ ديسمبر 2017، كما تعتزم إضافة قوات بحرية وجوية إلى قاعدتها في قطر أيضًا، منوهة بأن القاعدة التركية لديها القدرة على استيعاب 3 آلاف جندي.