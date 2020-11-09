أنغام تكشف عن بوستر البومها الجديد «مزح»

أفصحت المطربة أنغام عن بوستر البومها الجديد "مزح"، والذي من المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.ألبوم أنغام الخليجي سيتم طرحه يوم 11-11-2020 الساعة ۸:٣٠ بتوقيت مصر والساعة على قناة روتانا خليچية بحسب ما أعلنت أنغام منذ أيام قليلة.ألبوم «مزح» يضم عددا من كبار صناع الأغنية الخليجية من الشعراء (تركي آل الشيخ، بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد، الجادل، قوس»، والألحان من نصيب (سهم، صادق الشاعر).