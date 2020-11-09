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حوادث

«المرور» توجه حملات مكثفة على كافة الطرق والمحاور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:06 م
المرور
المرور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات الأخيرة على مدى 24 ساعة عن ضبط النتائج الإيجابية التالية:
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (224) دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (20) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19731) مخالفة مرورية، في مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

وعلي الطرق السريعة أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (3629) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (1477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (184) مخالفة السير بدون تراخيص، (8) دراجات نارية مخالفة، (30) مخالفة شروط الترخيص، (19) مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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