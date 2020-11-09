حملة مكبرة بشرق الإسكندرية لمطاردة «نباشي» القمامة (صور)

نفذ حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس حي شرق، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لمطاردة الفريزة والنباشين للقمامة بنطاق الحي.استهدفت الحملة البؤر الساخنة ومناطق متعددة شملت، شارع بورسعيد وخلف شارع ستيا وشارع البرنس إبراهيم وخلف مدرسة عباس العقاد عزبة سعد وشارع الريادة بسموحة، بالإضافة إلى محور المحمودية، ومحيط محطة قطار سيدي جابر.وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة أعداد من الجون المستخدمة في عمليات الفرز وهي كالآتي: "11 جوينات و2 سيارة يد و1 تروسيكل و6 جوال كبير".جاءت الحملة بالتنسيق بين إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وإدارة الرصد البيئي وإدارة النظافة وإدارة أشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، وأيضًا شركة نهضة مصر.. وتستمر المتابعة للحد من هذه الظاهرة بشوارع حي شرق.