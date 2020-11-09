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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الوادي الجديد توجه بتخصيص أسمدة للمشروعات الاستثمارية دون وسيط

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:10 م
محمد الزملوط
محمد الزملوط
وكالات
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وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بتخصيص حصص أسمدة من مصانع الأسمدة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة مباشرة دون وسيط؛ وذلك للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الاثنين، مشروع استثمار زراعي بمنطقة "سهل قروين" بالفرافرة؛ وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جدية التنفيذ، حيث أشاد بمعدلات أداء العمل بالمشروع المقام على مساحة 45 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من زراعة 18 ألف فدان كمرحلة أولى، وجار زراعة المحاصيل الشتوية من أهمها البطاطس.

وعلى هامش الجولة، عقد الزملوط لقاء مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الاستثمارية بمنطقة "سهل قروين الجديدة"؛ لمناقشة وطرح مشكلاتهم ومقترحاتهم لدعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وذلك بحضور يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة، حيث تم استعراض آليات عملية لحل بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجههم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب المزيد منها بما يخدم التنمية الشاملة في المحافظة.

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