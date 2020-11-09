الأربعاء.. مناقشة كتاب «عندما يكتمل البدر» بمكتبة القاهرة الكبرى

تناقش مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، كتاب "عندما يكتمل البدر" للكاتبة مريم توفيق، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١١ نوفمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والمطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، وبإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد.والكتاب مستوحى من وثيقة الأخوة الإنسانية التي خرجت إلى النور بعد عام ونصف من الجهد المشترك لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ويلقى الضوء على دور الشيخ زايد آل نهيان، في مد جسور المحبة والمودة بين الإمارات العربية المتحدة، وباقى دول العالم دون تفريق أو تمييز.