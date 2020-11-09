رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائري: البلاد ستكون أكثر صلابة بدستور نوفمبر 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:07 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
أ ش أ
طباعة
أكدت مجلة الجيش الجزائري، الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية، أن الجزائر ستكون بدستور نوفمبر 2020 أكثر صلابة وانفتاحا على نحو يكرس التداول الديمقراطي على السلطة، ويضمن التغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته.

وقالت المجلة - في افتتاحية عددها لشهر نوفمبر الجاري - إن الشعب الجزائري تحلى خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بنكران الذات وحكم صوت العقل وغلب مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى.

وأضافت، أن إنجاح هذا الموعد الانتخابي يمهد الطريق للوصول إلى الجزائر الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب في جزائر قوية وآمنة ومزدهرة، معتبرة أنه بدستور نوفمبر 2020 ستكون الجزائر أكثر صلابة وتفتحا على نحو يكرس التداول الديمقراطي على السلطة ويضمن التغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته.

وأكدت أن الدستور المعدل سيحدث قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي التي كانت سببا في زعزعة هيبة الدولة وفقدان ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، مشيرة إلى كلمة الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التي أكد فيها أن التعديل الدستور سيمكن من وضع أسس نظام ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات، ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن ضبط الحياة العامة.

وأشارت المجلة إلى أن الجزائر الجديدة ستتحقق على أرض الواقع، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات العميقة التي كرسها دستور نوفمبر 2020، على نحو يتيح التفرغ للتنمية الوطنية الحقيقية وإشراك الشباب والمجتمع المدني فعليا في عملية البناء الوطني ومنحه الفرصة؛ للمساهمة في إحداث التغيير الشامل ومن ثم الرقي بالمجتمع على عدة أصعدة.

وأضافت أنه "من الطبيعي أن تكون جزائر ما بعد الأول من نوفمبر 2020 امتداد لنوفمبر 1954 الذي قدم خلاله الشعب الجزائري تضحيات جسام لتحرير البلاد من استعمار غاشم"، مؤكدة أن ثورة نوفمبر الخالدة ستبقى أهم ذکرى وطنية تتوارثها الأجيال المتعاقبة.

وشددت على أن الجيش الجزائري وبعد أن أدى دوره کاملا في ضمان التأمين الشامل لعملية الاستفتاء يواصل الاضطلاع بمهامه النبيلة التي لا يحيد عنها، مشيرة إلى أن زيارات الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان خلال الشهر الماضي إلى مختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات، والتي تزامنت مع افتتاح سنة التدريب والتحضير القتالي 2020 2021 والاحتفالات بذكرى اندلاع ثورة التحرير كانت مناسبة؛ ليحث جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي على استحضار هذه الذكرى الغالية وتضحيات وبطولات الأسلاف الذين حطموا أسطورة أعتى قوة استعمارية، ما مكن من استعادة السيادة الوطنية وبسطها على ربوع الوطن الغالي".

موضوعات متعلقة

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

«بوابة إفريقيا».. رسائل مدبولي أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ العادية

«دفاع ارتجالي وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

«دفاع ارتجالي وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ العادية

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

حسن الحديدي يناقش «أسطورة السكير المقدس» بالنيل الثقافية الأربعاء

ندوة نقدية حول «أفراح القبة» بالمركز القومي للمسرح.. الأربعاء

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط

أطفال شمال سيناء فى ضيافة محافظة الفيوم (صور)