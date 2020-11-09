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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سفيرة كولومبيا: زيارتي للإسكندرية تُسجل في تاريخ العلاقات بيننا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:49 م
ميلينا مونيوس
ميلينا مونيوس
وكالات
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أكدت سفيرة كولومبيا بالقاهرة أنا ميلينا مونيوس أن زيارتها لمدينة الإسكندرية والتي جرت في أواخر شهر أكتوبر الماضي ستسجل في تاريخ العلاقات المتميزة بين مصر وكولومبيا، معربة عن رغبتها في تكرار هذه الزيارة مرة أخرى.

جاء ذلك في خطاب شكر وجهته السفيرة الكولومبية لمدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي لما قدمه من جهود ومعلومات تاريخية خلال زيارتها المعالم الأثرية بمنطقة حدائق قصر المنتزه ومنها كشك الشاي الملكي والصوبة الملكية.

وأشادت سفيرة كولومبيا بعظمة الآثار المصرية وتفردها وجمال مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.. ووعدت بالعودة إلى الإسكندرية وزيارتها مرة أخرى وذلك عقب جولتها في حدائق المنتزه وعدد من مواقعها الأثرية.

من ناحيته، أكد متولي، حرص السفيرة الكولومبية على زيارة المواقع الأثرية بحدائق المنتزة والتقاط الصور التذكارية.

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