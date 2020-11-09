رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تتعهد بالوقوف بجانب أمريكا فيما يتعلق بالقضايا الدولية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:58 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
طباعة
أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن بلادها ستقف "جنبًا إلى جنب" مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الدولية، من بينها جائحة فيروس كورونا، والتغير المناخي، والإرهاب.

وأعربت ميركل- خلال أول خطاب مطول لها بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية الماضية، أدلت به اليوم الإثنين، بالعاصمة برلين وأوردته قناة "دويتشه فيليه" الألمانية- عن أمل بلادها في المضي قدمًا مع الفائز بالرئاسة الأمريكية جو بايدن في البيت الأبيض، وأن تكون هناك عودة للعلاقات القوية مع واشنطن.

وهنأت ميركل مجددًا بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلة: "لديه قدر كبير من الخبرة مع ألمانيا وأوروبا.. وإن الصداقة التي تجمع بين الدولتين قد صمدت أمام اختبار الزمن"، واصفة الروابط عبر المحيط الأطلسي مع الولايات المتحدة بـ "الكنز الذي يتعين علينا المحافظة عليه".

وشددت ميركل على أنه يتعين على بلادها وأوروبا "تحمل مزيد من المسئولية" في العلاقة مع الولايات المتحدة، واصفة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بـ"مصدر إلهام" ورمز "لما هو ممكن في أمريكا"، منوهة إلى دور الولايات المتحدة الذي أدته إبان الفصول الأكثر ظلامًا والأكثر سطوعًا في تاريخ ألمانيا.

موضوعات متعلقة

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

«بوابة إفريقيا».. رسائل مدبولي أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

«دفاع ارتجالي وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ العادية

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

حسن الحديدي يناقش «أسطورة السكير المقدس» بالنيل الثقافية الأربعاء

ندوة نقدية حول «أفراح القبة» بالمركز القومي للمسرح.. الأربعاء

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط

أطفال شمال سيناء فى ضيافة محافظة الفيوم (صور)