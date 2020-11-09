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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمات بنشر أخبار كاذبة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:51 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 3 متهمات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بضمان محل الإقامة.

المتهمات المخلى سبيلهن احتياطيا بالقضية رقم 880 لسنة 2020، هن كل من: "ج. ص"، و"ن. م"، و"ر. م"، وأسندت النيابة إليهن ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهمات على خلفية استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهمات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة إلى المتهمات ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمات ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ووجهت النيابة إليهن تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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