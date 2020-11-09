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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اتفاق يوناني فرنسي لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:46 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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اتفقتا كل من اليونان وفرنسا على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم، والإدلاء عن أي معلومات حولهم.

ويأتي ذلك مع موجة الإرهاب التي ضربت مدينتي باريس ونيس الفرنسيتين، وكذلك العاصمة النمساوية فيينا، كما ستعمل اليونان وفرنسا على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، حسبما أفادت صحيفة كاثمريني اليونانية.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمراقبة "الجهاديين" الذين عاشوا أو مروا عبر اليونان للوصول إلى مناطق أخرى في أوروبا، ذلك وفقًا لمصادر استشهدت بها الصحيفة اليونانية.

من جانبه، قال مسؤول كبير لم يذكر اسمه، إنه تتم حاليًا مراقبة 25 جهاديًا مشتبهًا بهم.

يذكر أن سافاس كالنتريديس الصحفي اليوناني، كان قد قال في مقابلة إذاعية في برنامج «First Show»، أن هناك 600 عنصر من داعش في اليونان وعشرات آخرين في قبرص.

وفي غضون ذلك، كثف المسؤولون الأمنيون جهودهم لجمع المعلومات عن العناصر المتطرفة المحتملة بين مجموعات المهاجرين، وكذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع ممثلي الجاليات الأجنبية في العاصمة وقادة حوالي 100 مسجد غير مرخص.

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