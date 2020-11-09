مصرع وإصابة 15 فردًا في تصادم 3 سيارات بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون فى حادث تصادم بين 3 سيارات إحداها ميكروباص وأخرى ملاكى والثالث أتوبيس، على طريق "أسيوط – ديروط" الزراعى، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بتصادم 3 سيارات "ملاكي وميكروباص وأتوبيس".وانتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات منفلوط المركزي، وأسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.