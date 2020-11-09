مصرع وإصابة 15 فردًا في تصادم 3 سيارات بأسيوط
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:45 م
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون فى حادث تصادم بين 3 سيارات إحداها ميكروباص وأخرى ملاكى والثالث أتوبيس، على طريق "أسيوط – ديروط" الزراعى، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.
تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بتصادم 3 سيارات "ملاكي وميكروباص وأتوبيس".
وانتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات منفلوط المركزي، وأسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بتصادم 3 سيارات "ملاكي وميكروباص وأتوبيس".
وانتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات منفلوط المركزي، وأسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.