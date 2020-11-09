إصابة 29 في 3 حوادث طرق بالمنيا

أصيب 29 شخصا في 3 حوادث بالطريق الصحراوي الشرقي والزراعي والدائري بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة، وتولت النيابة التحقيق.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير البحث الجنائي، يفيد بإصابة 29 شخصا في 3 حوادث تصادم وانقلاب، حيث أصيب 21 شخصا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة، وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز بني مزار، شمال المحافظة، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص.وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت عن الحوادث المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.