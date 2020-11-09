صحة شمال سيناء تبحث دمج المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»

بحثت مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بشمال سيناء الدكتورة انتصار سري، إمكانية دمج المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة صحة المرأة.وقالت سري- خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مع الدكتورة إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة ومديري الإدارات بالمديرية والفريق الإشرافي للمبادرات الصحية - إنه تم شرح خطة دمج كافة المبادرات وتوزيع المهام على الفريق الإشرافي بالمديرية وفرق الإدارات الصحية.وأوضحت أنه تم مناقشة سلبيات العمل وكيفية تلافي السلبيات خلال الفترة المقبلة؛ لضمان نجاح العمل من خلال المبادرة الواحدة، كما تم التنسيق مع مدير إدارة تنظيم الأسرة لتفعيل دور الرائدات وتحريك المجتمع؛ لزيادة الإقبال والاستفادة من خدمات مبادرات (100 مليون صحة).من جانبه، أكد مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي الدكتور حاسم حمدي، تعاون جميع الأطقم الطبية المشاركة من أجل نجاح المبادرات والحملات المرتبطة بها وتحقيق المستهدف، موضحا أن تلك المبادرات تلقى كل رعاية واهتمام من كافة المسئولين، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين على مختلف فئاتهم في إطار المبادرات الرئاسية.بدوره، قال مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان إنه يتم التنسيق مع الإدارات الطبية المختصة؛ لتغطية الفئات المستهدفة في المواعيد المحددة، كما تقوم طواقم إدارة التثقيف والإعلام الصحي بتوعية المواطنين بأهمية المبادرات.