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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

أسوان تستعين بالجامعة الألمانية لإعادة إحياء هويتها البصرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:04 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال توقيع بروتوكول للتعاون الثنائي، والذي وقعه الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، واللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، لتنفيذ مشروع الهوية البصرية ودعم وتطوير المدينة جماليًا وتخطيطيًا طبقًا للتكليف الرئاسي للجامعة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع بتعميم هذا المشروع بكافة محافظات مصر، والذي بدأته الجامعة بمحافظة الأقصر ثم جنوب سيناء والإسكندرية والآن بأسوان ضمن 11 محافظة.

ويتضمن البروتوكول إعادة إحياء الهوية البصرية للمحافظة في مجالات التصميم والتطوير العمراني والحضرى من خلال ابتكار تصميمات وشعار مستوحى من طبيعتها يطلق على كافة المعالم السياحية الجاذبة للزوار، لإضفاء الشكل الجمالي للمدن الرئيسية بالمحافظة التى تتوفر بها المقومات السياحية التي لا مثيل لها، ما يسرع ويشجع ويدعم الإستثمار السياحى بها، من خلال الصرح العلمى البشرى التقنى المتوفر ببيت خبرة الجامعة الألمانية بالقاهرة، لتطبيق وتنفيذ كوادرها أحدث النظم التكنولوجية التسويقية، ما يجعل المحافظة تتبوأ مكانتها على الخريطة العالمية، حيث لقبها الرئيس عبدالفتاح السيسى "أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية".

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