مدير التعليم المزدوج بأسوان تتابع تدريبات الطلاب بمصنع كيما

أجرت دعاء أحمد، مدير إدارة التعليم المزدوج بأسوان، زيارة تفقدية لمصنع كيما للصناعات الكيماوية، لمتابعة التدريبات التى يقدمها المصنع لطلاب الصفين الثانى والثالث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.التدريبات تستهدف طلاب الأقسام التالية: (فنى صناعة أسمدة- فنى تركيبات كهربية- التبريد والتكيف) بمدرسة كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج، حيث يتم تدريب الطلاب بورش متعددة داخل المصنع.الجدير بالذكر أن حسن قاسم وكيل إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان، تفقد بمرافقة حسن حامد مدير التعليم الثانوى بالإدارة، مدرستى الفوزة الابتدائية الجديدة والفوزة الإعدادية القديمة، حيث تفقدا الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال واطمأنا على حسن سير العمل وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واستلام الطلاب للكتب الدراسية.