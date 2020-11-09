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مصر

«الوزير» ييبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في مجالات النقل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:41 م
جريدة الدستور
علا غزال
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بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وحضر الاجتماع رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تساهم في تسيير تحرك ملايين المواطنين يوميًا، مشيرًا إلى التعاون الاستثماري الجاري مع البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من إجمالي 939.2 مليون يورو + 9525.4 مليون جنيه قيمة تنفيذ المرحلة، وكذلك التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها (751 مليون يورو).

ووفقا لبيان وزارة النقل، تطرقت المباحثات إلى الاتفاق الحكومي للتمويل الإطاري لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1.128 مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات، هي (مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، مشروع كهربة خط سكة حديد أبوقير-الإسكندرية بقيمة 750مليون يورو، مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو)، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتين الأولى بمبلغ 600 مليون يورو، ويتم توقيهعا نهاية ديسمبر 2020 والثانية بمبلغ 528 مليون يورو، يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021.

واستعرض الجانبان التعاون في مشروع إعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط "طنطا-المنصورة-دمياط"، وازدواج المسافة من "المنصورة-دمياط" بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو، حيث تم بدأ الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع والتي سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات تمهيدا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الإشارات وأعمال هندسة السكة للخط، وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات السلامة على الطرق خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر، والتي كان لها تأثير كبير على تقدم تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بهذا المجال، لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق، مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال المهم.

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