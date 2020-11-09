تداول 113 ألف طن سلع بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد انتظاما في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، كما شهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة.كما وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 7 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 26 سفينة منها سفن غلال، وحاويات، ومواد بترولية، وبضائع عامة، كما تم دخول وخروج 9556 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.كما يجري تفريغ بضائع واردة تزن 74069 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 38940 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 294 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1151 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 113 ألف طن بضائع غير محواه.من ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.