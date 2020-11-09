رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:52 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تكشف دراسة جديدة أن طنين الأذن، وهو حالة شائعة تتسبب في إدراك الضوضاء في الأذن والرأس، يتفاقم بسبب "كوفيد- 19".

ووجدت الدراسة التي أجريت على 3103 مشاركين من 48 دولة غالبيتهم العظمى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يعانون من طنين الأذن، أن 40% من المشاركين الذين أظهروا أعراض "كوفيد- 19" يعانون "في وقت واحد من تفاقم طنين الأذن لديهم"، وفقا لبيان صحفي مصاحب للدراسة التي قادها باحثون جامعة أنجليا روسكين (ARU) في كامبريدج بإنجلترا.

وبالإضافة إلى ذلك، بينما ركزت الدراسة في الغالب على أولئك الذين عانوا سابقا من طنين الأذن، وجد الباحثون أيضا أن "عددا صغيرا" من المشاركين أفادوا أيضا بأن حالة طنين الأذن لديهم نشأت بعد ظهور أعراض "كوفيد- 19"، ما يشير إلى أن طنين الأذن يمكن أن يكون أحد أعراض "كوفيد- 19" طويلة الأمد في بعض الحالات.

ويعرف "كوفيد طويل الأمد" بأنه الحالة التي يعاني فيها الأشخاص من أعراض المرض الجديد لأسابيع ثم إلى شهور متتالية حتى بعد التعافي من العدوى الأولية.

ويؤثر طنين الأذن على واحد من كل ثمانية بالغين في المملكة المتحدة ويرتبط بانخفاض الرفاهية العاطفية والاكتئاب والقلق.

وأفاد العديد من المشاركين في الدراسة أيضا بأن طنين الأذن لديهم قد تفاقم منذ أن بدأت تدابير التباعد الاجتماعي للتخفيف من انتشار الفيروس الجديد.

وبشكل أكثر تحديدا، قال 46% من المشاركين في الدراسة في المملكة المتحدة إن تغييرات نمط الحياة بسبب "كوفيد- 19" أثرت سلبا على طنين الأذن، بينما قال 29% من المشاركين في أمريكا الشمالية الشيء نفسه.

وطنين الأذن ليس حالة صحية بحد ذاتها، بل هو علامة على حالة، مثل فقدان السمع المرتبط بالعمر، أو انسداد شمع الأذن، أو تصلب العظام في منتصف العام، وفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، وأولئك الذين يعانون من طنين الأذن قد يعانون أيضا من القلق أو الاكتئاب بسبب التأثير على نوعية حياتهم.

وساهمت المخاوف الداخلية مثل الخوف من الإصابة بـ"كوفيد- 19" والمخاوف المالية والوحدة وصعوبة النوم في جعل طنين الأذن أكثر إزعاجا لـ32% من الأشخاص بشكل عام، مع عوامل خارجية مثل زيادة مكالمات الفيديو، والبيئات المنزلية المزعجة، والتعليم المنزلي، وزيادة القهوة، وفقا للمشاركين المستجوبين في الدراسة.

ووجدت النتائج أن طنين الأذن مزعج بشكل ملحوظ أثناء تفشي الوباء في الإناث ومن هم دون الخمسينات من العمر.

وعلاوة على ذلك، اقترح مؤلفو الدراسة أن جائحة الفيروس التاجي جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من طنين الأذن في البحث عن علاجه، ما قد "يزيد من الضغط العاطفي ويزيد أعراض الطنين سوءا، ويؤدي إلى حلقة مفرغة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

جهود أمنية لكشف ملابسات فيديو تحرش شاب بفتاة في مدخل عقار

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

«بوابة إفريقيا».. رسائل مدبولي أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

«دفاع ارتجالي وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ العادية

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

حسن الحديدي يناقش «أسطورة السكير المقدس» بالنيل الثقافية الأربعاء

ندوة نقدية حول «أفراح القبة» بالمركز القومي للمسرح.. الأربعاء

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط

أطفال شمال سيناء فى ضيافة محافظة الفيوم (صور)