«التعليم» تحقيق في إخلال مصنع ببنود تدريب طلاب مدرسة الغزل والنسيج

قرر الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، تحويل واقعة تحويل طلاب لمدارس صناعية بعيدة عن محل سكنهم بسبب إخلال المصنع الذي يتدربونه فيه بشروط التعاقد مع الوزارة للشئون القانونية.وكان 30 طالبا قد نظموا وافقة احتجاجية أمام الوزارة لحل مشكلتهم بعدما عجزت الإدارة التعليمية عن حلها، وإصرارها على تحويلهاهم لمدارس بعيدة عن محل سكنهم بسبب عدم وجود أماكن في مدرسة الجيزة للغزل والنسيج، للتعليم والتدريب المزدوج لهم.وقال مجاهد، إن الوزارة تلقت شكوى من الطلاب، ويجرى حاليا العمل على حلها فورا، وإحالة والواقعة برمتها لشئون القانونية لحلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين واتجاه إدارة المصنع.يذكر أن العام الدراسي 20202021، قد انطلق يوم 17 أكتوبر الماضي في 2000 مدرسة فنية.