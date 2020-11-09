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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حى حلوان يشن حملات نظافة عقب الانتخابات البرلمانية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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واصلت أحياء القاهرة حملاتها لإعادة شوارع الأحياء إلى طبيعتها عقب الانتخابات البرلمانية، حيث نفذ حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز حملة نظافة ورفع كفاءة من أمام المركز الطبي بكفر العلو ومنطقة عزبة الوالدة، وذلك للعمل على رفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها رئاسة حي حلوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما استكمل حي حلوان حملات النظافة بنطاق الحي، تحت توجيهات الدكتور أحمد القزاز، نفذ الحي حملة نظافة ورفع كفاءة من أمام شارع عزام وشارع عبدالله وأمام معهد إعداد وشارع مصطفى فهمى وشارع جامعة حلوان، وذلك للعمل على رفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها رئاسة حي حلوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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