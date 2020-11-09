«صحة الشرقية»: بروتوكول تعاون مع نقابة الأسنان لرفع كفاءة الأطباء

وقع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور خالد أحمد عامر نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، ونقابة أطباء الأسنان، وذلك اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة.وأوضح وكيل الوزارة بأن بروتوكول التعاون يأتي ضمن خطة التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء والفرق الطبية بمحافظة الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويشمل البروتوكول الإتفاق على تنظيم جلسات علمية، ودورات تدريبية، وورش عمل فنية، في جميع تخصصات طب الأسنان المختلفة تحت إشراف أساتذة متخصصون من كليات طب الأسنان، وتقوم الإدارة العامة لطب الأسنان بدعوة الأطباء للاشتراك في الدورات واعتمادها بالاشتراك مع نقابة الأسنان، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية وعمل جدول للتعليم الطبي المستمر للوحدات الصحية ومستشفيات الصحة بالشرقية.