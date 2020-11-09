مياه الأمطار تغرق منطقة القصر بمطروح وتوجيهات بإزالتها (صور)

تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت على مدار يومين بمطروح، في غرق منطقة القصر، حيث استمرت مياه الأمطار في التدفق من الوديان على المنطقة، وأدت إلى غرق الشوارع وإعاقة حركة السير.وتفقد محافظ مطروح منطقة القصر التي تضررت من مياه الوديان، موجها برفع تراكمات مياه الأمطار لتسهيل حركة مرور المواطنين.وفتح أهالي المنطقة جزءا من الرصيف لتسهيل سير مياه الأمطار بعيدا عن الطريق.وكانت محافظة مطروح شهدت على مدار يومين سقوط أمطار غزيرة وتقلبات جوية أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث تداعيات.