روسيا: 75% من المصابين بكورونا يتلقون العلاج منزليًا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن 75% من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد يتلقون العلاج منزليا.وقال موراشكو- خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو" عقدته هيئة مجلس التنسيق المعني بمكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين: "لقد تم نشر 260 ألف سرير عبر البلاد، فيما يتلقى 75% من المرضى العلاج منزليا".وكان وزير الصحة الروسي قد أوضح- في وقت سابق- أن الحكومة خصصت تمويلا إضافيا للأقاليم الروسية لشراء الأدوية التي يحتاجون إليها.