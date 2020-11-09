437 فريقًا لحملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس بالشرقية

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إشارة انطلاق فعاليات الحملة القومية؛ للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس أنوار الحرمين الخاصة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تبدأ من اليوم 9 نوفمبر وتنتهي 19 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام، وذلك بمختلف مدارس المحافظة بالتعاون بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، لمكافحة الطفيليات المعوية المسببة لضعف نمو الأطفال والأنيميا والتقزم لتلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال ولخلق بيئة صحية للتلاميذ ومساعدة النشئ أن يحيا حياة صحية سليمة.أكد محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تجريع 1169347 تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة منهم ١٠٥٣٥٦٦ تلميذا بالمرحلة الابتدائية و١١٥٧٨١ طفلا بمرحلة رياض الأطفال بتقديم ١١٦٠٠٠٠ قرص دواء وذلك بمدارس الريف والحضر (عام، أزهر، خاص)، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة للوصول إلى بيئة خالية من الأمراض.ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز 437 فريقا طبيا لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء التلاميذ قرص واحد من عقار (ميبيندازول) سواء بالبلع أو المضغ بطعم محبب للأطفال، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.شارك في الحملة سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة دعاء زكريا وكيلة مديرية التربية والتعليم.