رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

437 فريقًا لحملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس بالشرقية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:01 م
حملة القضاء على الطفيليات
حملة القضاء على الطفيليات المعوية
سارة الوردانى
طباعة
أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إشارة انطلاق فعاليات الحملة القومية؛ للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس أنوار الحرمين الخاصة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تبدأ من اليوم 9 نوفمبر وتنتهي 19 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام، وذلك بمختلف مدارس المحافظة بالتعاون بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، لمكافحة الطفيليات المعوية المسببة لضعف نمو الأطفال والأنيميا والتقزم لتلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال ولخلق بيئة صحية للتلاميذ ومساعدة النشئ أن يحيا حياة صحية سليمة.

أكد محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تجريع 1169347 تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة منهم ١٠٥٣٥٦٦ تلميذا بالمرحلة الابتدائية و١١٥٧٨١ طفلا بمرحلة رياض الأطفال بتقديم ١١٦٠٠٠٠ قرص دواء وذلك بمدارس الريف والحضر (عام، أزهر، خاص)، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة للوصول إلى بيئة خالية من الأمراض.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز 437 فريقا طبيا لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء التلاميذ قرص واحد من عقار (ميبيندازول) سواء بالبلع أو المضغ بطعم محبب للأطفال، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

شارك في الحملة سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة دعاء زكريا وكيلة مديرية التربية والتعليم.

موضوعات متعلقة

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«حسب الله وأبوحامد ومرتضى».. أبرز النواب الخاسرين من الجولة الأولى

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

غدًا.. مكارم الغمري تقدم قراءة في ترجمة «تحرير تولستوي»

عبد العزيز ساكن يحصد جائزة المعهد العالم العربي في باريس

اتحاد الناشرين المصريين يمنح جمهور الشارقة خصم 50%

أنشطة متنوعة لمركز بحوث أدب الطفل خلال نوفمبر