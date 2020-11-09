حسن الحديدي يناقش «أسطورة السكير المقدس» بالنيل الثقافية الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور المترجم حسن الحديدي حول ترجمته لروايتي "أسطورة السكير المقدس ومصير ناظر المحطة" للكاتب النمساوي جوزيف روث، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الخامسة والثلث مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.وتعتبر أسطورة السكير المقدس من أكثر الروايات المؤرقة التي كتبها جوزيف روث، تم إصدارها عام 1939، وهو نفس العام الذي توفي فيه الكاتب، تمامًا مثل أندرياس بطل الرواية توفي جوزيف روث في باريس بسبب الإفراط في الشرب ومع ذلك فهي ليست سيرة ذاتية، ولكن حكاية معجزة دنيوية حيث بعد العيش تحت الكباري حظي البطل المتشرد بمجموعة من الأحداث المتلاحقة سعيدة الحظ والتي رفعته لفترة وجيزة في مستوى مختلف من الوجود. نوفيلا مكثفة بشكل غير عادي وخفيفة الظل على الرغم من موضوعها الكئيب.في 2 سبتمبر سنة 1894 ولد الصحفي والروائي جوزيف روث. وقد عرف جوزيف برحلاته المتعددة من أجل التغطية الصحفية، كتب روث حوالي 24 عملًا روائيًا و5 كتب غير روائية وتزوج مرتين.وقد كانت نوفيلا أسطورة السكير المقدس بمثابة تنبأ بموته حيث توفي من فرط الشراب كما حدث مع بطل الرواية.حسن رضا الحديدي، مترجم عن الألمانية، تلقى تعليمًا أزهريًا، ودرس اللغة الألمانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة– جامعة الأزهر بالقاهرة. حصل على الليسانس عام 2006 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ومنذ سنوات يُدَرّس اللغة الألمانية في نفس الكلية.ترجم عن الألمانية خمس مسرحيات، نُشرت في أعداد مختلفة من جريدة "مسرحنا"، في عامي 2013، 2014.وفي عام 2016 نُشرت ترجمته لرواية "خبز السنوات الأولى"، للكاتب الألماني هاينريش بُل الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1972، صدرت الترجمة في "سلسلة الجوائز" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما ترجم "في مستعمرة العقاب وقصص أخرى" للكاتب فرانس كافكا 2019، "أسطورة السكير المقدس ومصير ناظر المحطة" للكاتب النمساوي جوزيف روث 2020، "يعقوب فون جونتن" للكاتب السويسري روبرت ﭬـالزر 2020.