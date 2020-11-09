مع إطلاق المرحلة الثانية.. 11 معلومة عن مبادرة «صنايعية مصر»

تُعد مبادرة صنايعة مصر، التي أعلنت وزارة الثقافة عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية منها، إحدى الضمانات الفاعلة للاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة.وفي هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز 11 معلومات عن مبادرة صنايعية مصر في دفعتيها الأولى والثانية.1- مبادرة صنايعية مصر ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب.2- التقديم للالتحاق بالمبادرة خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجارى.3- المبادرة تجسد اعتزام وزارة الثقافة مواصلة جهودها لتكرار نجاح الدفعة الأولى منها التي تهدف إلى إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها سعيا لصون مفردات الشخصية المصرية.4- تخلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيديها المادي والمعنوي.5- تحقق أحد المحاور المهمة للتنمية المستدامة، فضلًا عن قدرة هذا المجال في جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين.6- تتيح موارد اقتصادية للحرفين، وتفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدرًا للدخل القومي.7- مبادرة صنايعية مصر تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب على حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش ـ أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف ـ قشرة الخشب، والخيامية، وذلك من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط.8- التقديم أونلاين على موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي: https:www.cdf.gov.egsitesdefaultfilespdffoustat2020.pdf9- التقديم باليد في المركز الكائن بـ "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة".10- إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.11- الثقافة شهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ43 فنانًا وحرفيًا من المتدربين.