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الكرازة

«كلية رمسيس الجديدة» تحتفل بتخريج أحدث دفعاتها وتكريم أوائلها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:17 م
كلية رمسيس الجديدة
كلية رمسيس الجديدة المشتركة
جرجس صفوت
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احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي– المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية– بالطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج أحدث دفعاتها، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها، وذلك بقاعة المنارة، مع مراعاة واتخاذ كل التدابير الاحترازية الصحية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، إلى جانب إلقاء كلمة ضيفة الاحتفال، الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب المصري عن "فن النجاح". واختتم الحفل بتكريم جميع الطلبة وتكريم الأوائل والمتميزين فى الأنشطة الرياضية والفنية.

كما شارك بالحضور من الضيوف كل من الأستاذ محمد عطية وكيل أول الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والأستاذ مجدي الجيار مدير إدارة الوايلي التعليمية، كما شارك بالحضور من قيادات سنودس النيل الإنجيلي بمصر، القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، ومن قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مديرة كليه رمسيس الجديدة المشتركة، وعدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور.

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