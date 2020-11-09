حملات لتعقيم مقار اللجان ورفع الدعاية الانتخابية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المدن والمراكز، بضرورة تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، وذلك عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب والتي استمرت على مدار يومى السبت والأحد الماضيين.كما شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم أثناء سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، حرصا على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين من الإصابة بالفيروسات.ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة بمشاركة رجال تحسين البيئة ومسئولي قسم الاشغالات بالسيارات والمعدات وأجهزة التعقيم والتطهير إلي اللجان الإنتخابية؛ لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من حول اللجان وإجراء أعمال التطهير حفاظًا على سلامة المواطنين وبيئة نظيفة وصحية.