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اقتصاد

«اتحاد المقاولين العرب» يضع روشتة للخروج من تداعيات موجة كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:02 م
علي فاخر السنافي
علي فاخر السنافي
علا العلاف
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وضع علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، روشتة للخروج من تداعيات انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال المرحلة الجديدة لسوق الإنشاءات العربي، حيث شهدت أعمال المقاولات تباطؤًا رهيبا من المرحلة الأولى أدت لتراجع حجم المشروعات المطروحة بشدة ونقص العمالة وإغلاق المواقع الإنشائية مع ضعف التدفقات النقدية، وتعطل مصانع مواد البناء، كما أدت القيود على الحركة الدولية للأشخاص والبضائع إلى تعطل في سلاسل الإمداد على المستويات المختلفة.

وأوضح «السنافي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه على شركات المقاولات وضع مخطط استراتيجي لكيفية الخروج من تلك الجائحة بالسلامة حتى لو بنسبة 70%حماية المقاولين من تعرض الشركات لخسائر كبيرة جراء توقف أعمالهم ومشاريعهم القائمة تزامنًا مع انخفاض كبير في ترسية المشاريع المطروحة، وسينعكس تأثير عام 2020 على الأعوام القادمة مع استكمال المشاريع القائمة.

وأكد «السنافي» ضرورة أن يتخذ المقاولون من جهتهم إجراءات احترازية فورية في مواقع العمل لتصدي من انتشار فيروس كورونا من أجل حماية القوى البشرية العاملة لديهم، كما نصحنا بأهمية مراجعة العقود وإدارة النقد والسيولة لمقاومة مخاطر التوقف.

وأوضح «السنافي»، أن اتحاد المقاولين العراقيين أطلق أول مبادرة صحية تعبوية لمواجهة خطر كورونا وتحصين مواقع العمل وإمدادها بوسائل تساعدها على تفادي انتشار الوباء من معقمات ومطهرات وكمامات، وتعقيم الدوائر والمقرات والأسواق، ونشر الإرشادات التوعية وتوجيهات السلامة لتعزيز الوعي الصحي بين المقاولين.

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