«براعم الجمال فى رحاب خير الأنام».. أمسية للقادرية البودشيشية.. الأربعاء

تنظم الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، يوم الأربعاء المقبل، أمسية دينية روحية افتراضية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، تحت عنوان "براعم الجمال فى رحاب خير الأنام"، وذلك بمشاركة عدد من براعم وأشباب الطريقة من حول العالم الإسلامى.واعتادت الطريقة "القادرية البودشيشية" على تنظيم مثل هذه الفعاليات كل عام فى رحاب الزاوية الأم بمداغ العامرة، بمدينة بركان شرق المملكة المغربية، ولكن هذا العام تم تنظيم كل الفعاليات إلكترونيًا عبر صفحة مؤسسة الملتقى على الفيس وشبكة الإنترنت.وقال مولاى معاذ القادرى رئيس مؤسسة الجمال وقائد المجموعة الوطنية للإنشاد الدينى والمديح، إن الطريقة القادرية البودشيشية تحتفل كل عام بذكرى المولد النبوى الشريف، وتنظم الحفلات الدينية والروحية لبراعم الطريقة الموجودين فى كل أنحاء العالم وليس المغرب فقط.وتابع "القادرى" أن الطريقة القادرية البودشيشية تتبع منهجًا علميًا صوفيًا فريدًا فى تربية أتباعها وأبنائها من البراعم والأشبال، هذا المنهج له دور إيجابى فى حماية هؤلاء النشء من التطرف والتشدد.