الكنيسة تطالب الأقباط بالتعاون مع حملات مكافحة الأمراض المتوطنة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة أكدت على جميع الكهنة في رتبتي القسيسية والقمصية، بالتشديد على جميع الأقباط بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لاسيما الذين لديهم أبناء في مرحلتي رياض الأطفال وكذلك الابتدائي.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكنيسة طالبت الأقباط بالتعاون مع الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، من خلال إعطاء قرص واحد من عقار "ميبيندازول" لمكافحة الديدان المعوية، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 19 من نوفمبر الجاري.