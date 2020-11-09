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الكرازة

اليوم.. «الكاثوليكية» تعترف بقداسة الشاب جوان رويغ إي ديغلي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:17 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يرتفع اليوم إلى شرف المذابح جوان رويغ إي ديغلي، الذي قُتل بسبب إيمانه عن عمر يناهز تسعة عشر عامًا، خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكاردينال خوان خوسيه أوميلا إي أوميلا، رئيس أساقفة برشلونة سيترأس احتفال التطويب.

وهناك حوالي ألفا شهيد في الحرب الأهلية الإسبانية تكرّمهم الكنيسة الكاثوليكية: كهنة ومكرّسون وحتى أساقفة، والعديد من العلمانيين: آباء وأمهات وشباب فقدوا حياتهم، فقط لأنهم أحبوا المسيح في السنوات المظلمة التي عاشتها أسبانيا، بين عامي ١۹٣٦ و١۹٣۹، مباشرة قبل الحرب الكبرى التي صدمت العالم. من بين هؤلاء الشهداء، نتوقف اليوم عند "Joan Roig i Diggle"، شاب من برشلونة، أعلن عندما وصلت هذه الموجة القوية المعادية للمسيحية إلى بلاده: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نكافح من أجل المسيح".

وتنشّأ "Joan Roig i Diggle" لدى إخوة المدارس المسيحية، ثم التحق بالمدرسة الثانوية لدى آباء رهبانية القديس "Josep de Calassanç"، حيث يتذكره الجميع بجديته واحترامه وتفانيه في الدراسة؛ وإنما أيضًا لإيمانه العميق والمتجذّر، مثلما يشهد له كاهنان كانت تربطهما علاقة مميّزة بخوان، وقُتلا كلاهما أيضًا خلال الحرب الأهلية: الأب فرانسيسكو والأب إغناسي. لم تكن عائلة "Joan Roig i Diggle" تتمتّع بثروة اقتصادية، لذلك اضطُرَّت إلى مغادرة المدينة الكبيرة للانتقال إلى قرية "El Masnou" القريبة، حيث عمل "Joan" أولًا في متجر للأقمشة ثم في مصنع. ولم يشكُ من ذلك أبدًا، بل على العكس، كان سعيدًا لتمكّنه من تقديم عون ملموس لأحبائه. وعلى الرغم من الإرهاق، واصل الدراسة والعمل بالتناوب لأن كان لديه حلم: أن يتخرج في القانون ويصبح محاميًا.

وفي "El Masnou" تعرّف على اتحاد الشباب المسيحي في كاتالونيا، وانضم إليه بحماس. لم يكن يصدّق أنه قد وجد أشخاصًا آخرين مثله يشاركونه قيمه، ويمكنه التحدث معهم عن يسوع. هذه هي السنوات التي أصبحت فيها حياته الروحية أعمق، وظهرت للأشخاص المقربين منه، شفافية فضائله وأصالة إيمانه. بدأ بالمشاركة يوميًا في القداس، والتأمل وممارسة التقوى، وتعميق عقيدة الكنيسة الاجتماعية.

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