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الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. تدشين كاتدرائية المعمدان فى روما

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى تدشين كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان فى اللاتران فى روما.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها واحدة من كنائس روما الرئيسية الأربع ومقر أسقفها "البابا" بناها الإمبراطور قسطنطين على تل اللاتران فى روما. نحو عام 320م، كانت تسمى "كنيسة المسيح المخلص".

وأضاف: "جددت ورممت مرات عديدة خلال تاريخها الطويل. كانت خلال القرون الوسطى مقر البابا، وفيها انعقدت خمسة مجاميع كنسية بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، دعيت "بالمجامع اللاترانية " فيها انعقدت عام 1929م المباحثات بين الحكومة الإيطالية والفاتيكان خلال حبرية البابا بيوس الحادي عشر، حيث تم توقيع اتفاقية اللاتران التى نظمت العلاقة بين إيطاليا والكرسي الرسولي وافضت إلى اعتبار الفاتيكان دولة مستقلة. أما إقامة ذكرى تدشينها، فى مثل هذا اليوم، فتعود إلى القرن الثاني عشر.

وتابع: "وقد احتفل بالعيد أولًا فى مدينة روما ثم امتد إلى جميع الكنائس، التى تتبع الطقس الروماني، تكريمًا لهذه الكنيسة باعتبارها أمًا لجميع كنائس المدينة والغرب، وتعبيرًا عما للكنائس من حب وولاء لكرسي القديس بطرس".

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