بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 63.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 63.9 نقطة ليبلغ مستوى 5564.40 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.16%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 247.08 مليون سهم تمت عبر 16660 صفقة نقدية بقيمة 69.9 مليون دينار كويتي (نحو 244.6 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4346.89 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.11 % من خلال كمية أسهم بلغت 123.14 مليون سهم تمت عبر 4275 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار (نحو 25.2 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 92.6 نقطة ليبلغ مستوى 6176.98 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.52 % من خلال كمية أسهم بلغت 123.9 مليون سهم تمت عبر 12385 صفقة بقيمة 62.7 مليون دينار (نحو 219.4 مليون دولار).وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 4425.58 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.15 % من خلال كمية أسهم بلغت 88.10 مليون سهم تمت عبر 2811 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار (نحو 19.6 مليون دولار).وكانت شركات (ثريا) و(الرابطة) و(تجارة) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(المستثمرون) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (بريق) و(بيان) و(السورية) و(الراي) الأكثر انخفاضا.