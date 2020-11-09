رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يبارك تمثالا للعذراء في ذكرى ظهوراتها للقديسة كاترين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:07 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
بارك البابا فرنسيس تمثالًا لمريم العذراء الممثّلة في “الأيقونة العجائبيّة”، بشارع باك (باريس)، في 11 نوفمبر 2020، في الفاتيكان.

وسيقوم التمثال بجولة في إيطاليا على مدى عام، من أجل تقديم التعزية في زمن الوباء.

تأتي هذه المبادرة بمناسبة الذكرى التسعين بعد المئة لظهورات مريم للقديسة كاترين لابوريه (1806 – 1876)، بحسب ما أشار بيان صادر عن عائلة القديس منصور دي بول، ونشره الكرسي الرسولي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

فقد استقبل البابا وفدًا برئاسة الرئيس العام، الأب توماس مافريك، وسيشهد الحدث “إطلاق حج مريم”، من الأوّل من شهر ديسمبر 2020 حتى 22 نوفمبر 2021. وستستقبل* التمثال كلّ جمعيّات مار منصور في جميع أنحاء إيطاليا.

ويتذكّر المنظّمون كلمات مريم العذراء، التي ظهرت لكاترين لابوريه في ليلة 18، 19يوليو 1830، وقالت لها: ”ستكون الأيّام سيئة، وسينقلب العالم كلّه من جرّاء المصائب المتعدّدة. سيتعرّض الصليب للإهانة والازدراء، وسيُرمى على الأرض. ستجري الدماء. سيفتحون قلب سيّدنا من جديد. ستمتلئ الشوارع بالدم، وسيكون العالم كلّه في الحزن.” هنا لم تعد تستطع العذراء أن تكمل، والحزن اشتدّ على ملامح وجهها.

وأخيرًا تكشف مريم لكاترين عن مشروعها لتأسيس جمعية جديدة للشبيبة. هذه الجمعية تسمّى اليوم: “الشبيبة المريمية في عائلة مار منصور”. وأضافت مريم: “تعالي إلى أقدام هذا المذبح. هنا، ستفيض النِعَم على جميع طالبيها بثقة وحرارة، كبارًا وصغارًا”.

في 27 نوفمبر 1830، وخلال فترة التأمّل في الكنيسة، رأت القديسة كاترين العذراء للمرّة الثانية. إنها تروي الحدث: “رأيت العذراء القديسة، واقفة، لباسها أبيض ومتوسط الطول، ووجهها رائع، ويستحيل عليّ وصف جمالها… كانت العذراء تحمل بين يديها كرة ذهبية يعلوها صليب صغير… كانت تحملها براحة، وعيناها نحو السماء… إنّها تقدّمها لله… ثم سمعت: “هذه الكرة تمثِّل العالم بأسره… وتمثِّل كل إنسان بمفرده”. وفجأة، امتلأت أصابع العذراء التي تحمل الكرة بالخواتم المرصّعة بالحجارة الكريمة. كانت الحجارة تتلألأ، وأشعتها برّاقة ساحرة.

موضوعات متعلقة

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

جهود أمنية لكشف ملابسات فيديو تحرش شاب بفتاة في مدخل عقار

الصور

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

أطفال شمال سيناء فى ضيافة محافظة الفيوم (صور)

احياء الذكرى الـ 143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال في باكستان

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ