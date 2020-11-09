رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب ألمانيا بتمديد حظر تصدير السفن الحربية إلى تركيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:06 م
السفن الحربية
السفن الحربية
منار أحمد
طباعة
توجهت الحكومة اليونانية برسالة إلى حليفتها بالناتو ألمانيا، تطلب فيها تمديد حظر تصدير السفن الحربية إلى تركيا وحرمانها من التكنولوجيا الدفاعية الألمانية.

جاء ذلك مع احتدام الصراع بين أثينا وأنقرة على مصادر الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، مع إصرار النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان على انتهاك سيادة اليونان على مياهها الإقليمية والتنقيب عن الغاز بالجرف القاري اليوناني.

وبدوره أشار وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، وفق صحيفة دي فيلت الألمانية، إن اليونان مهددة بالأسلحة الألمانية التي تمتلكها تركيا، وحذر برلين قائلًا لا تعطوا تركيا شيئًا يمكنها من زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط بأكمله.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى ست غواصات ألمانية من طراز 214، والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة تيسين كروب للانظمة البحرية الألمانية.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت بالفعل على تسليم مكوناتها لأنقرة في عام 2009، بضمان هيرميس بقيمة 2.49 مليار يورو في ذلك الوقت، حيث كانت العلاقات بين البلدين أكثر رخاءً.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على رفع صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بقيمة 522 مليون يورو منذ عام 2002، والتي تمكن أنقرة من بناء وتسليح السفن الحربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

«حسب الله وأبوحامد ومرتضى».. أبرز النواب الخاسرين من الجولة الأولى

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الصور

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

أطفال شمال سيناء فى ضيافة محافظة الفيوم (صور)

احياء الذكرى الـ 143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال في باكستان

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ