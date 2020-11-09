اليونان تطالب ألمانيا بتمديد حظر تصدير السفن الحربية إلى تركيا

توجهت الحكومة اليونانية برسالة إلى حليفتها بالناتو ألمانيا، تطلب فيها تمديد حظر تصدير السفن الحربية إلى تركيا وحرمانها من التكنولوجيا الدفاعية الألمانية.جاء ذلك مع احتدام الصراع بين أثينا وأنقرة على مصادر الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، مع إصرار النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان على انتهاك سيادة اليونان على مياهها الإقليمية والتنقيب عن الغاز بالجرف القاري اليوناني.وبدوره أشار وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، وفق صحيفة دي فيلت الألمانية، إن اليونان مهددة بالأسلحة الألمانية التي تمتلكها تركيا، وحذر برلين قائلًا لا تعطوا تركيا شيئًا يمكنها من زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط بأكمله.وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى ست غواصات ألمانية من طراز 214، والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة تيسين كروب للانظمة البحرية الألمانية.وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت بالفعل على تسليم مكوناتها لأنقرة في عام 2009، بضمان هيرميس بقيمة 2.49 مليار يورو في ذلك الوقت، حيث كانت العلاقات بين البلدين أكثر رخاءً.وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على رفع صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بقيمة 522 مليون يورو منذ عام 2002، والتي تمكن أنقرة من بناء وتسليح السفن الحربية.