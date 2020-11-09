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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قيود صارمة في المجر لمكافحة كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:12 م
فيكتور أوربان
فيكتور أوربان
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن إجراءات شاملة لوقف تفشي فيروس كورونا، في تراجع عن سياسته نتيجة لزيادة عدد الإصابات بشكل يهدد بإرباك المستشفيات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أوربان قال، في منشور على فيسبوك، اليوم الاثنين، إن الحكومة سوف تحظر التجمعات العامة وتمدد حظر التجوال ليصبح من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، مع إغلاق المطاعم باستثناء خدمات الوجبات السريعة، وتحويل المدارس الثانوية والجامعات إلى التعلم عن بُعد.

وأوضح أنه سوف يتم إغلاق صالات الرياضة والمسارح والمتاحف، كما يتعين إقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور، وسوف تدخل التدابير حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الأربعاء ولمدة 30 يوما على الأقل.

وسجلت المجر عددا قياسيا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسجلت البلاد ثالث أكبر عدد من الوفيات على أساس حصة الفرد في الاتحاد الأوروبي.

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