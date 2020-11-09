14 اتفاقية بترولية خلال 6 أشهر.. «الملا»: الإصلاح الاقتصادي وضعنا على الطريق الصحيح

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والحفاظ على ما حققه من تقدم في مواجهة الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أضرت باقتصاديات العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح بين احتواء الجائحة وأولويات التنمية.جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية "مستقبل البترول والغاز المصرى.. التحديات والفرص"، والتي عقدت ضمن فعاليات "أسبوع مصر" الذى تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الأعمال المصري البريطاني وذلك كملتقى افتراضي يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار "اقتصاد مصر الأخضر.. منصة نحو الاعمال الدولية".وأضاف الملا، في الندوة التي شارك فيها المهندس خالد قاسم، رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى، مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، والمهندس خالد أبوبكر، رئيس مجموعة طاقة عربية، أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة، مشيرا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، بالرغم من هذه الظروف، وهو ما يعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفاعلية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.واستعرض الملا عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار إليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخرًا متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع إنربك باجمالى استثمارات 5ر4 مليار دولار، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 7ر5 مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.وأكد الملا أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح، موضحًا أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمي والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع، وهو ما يعكسه نجاح مصر مع شركائها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية ما يعد إنجازًا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط وأنه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوافر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.وأكد الملا على تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول.كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتي استمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد على 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المصرية، حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز، علاوة على التوسع غير المسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعي خلال السنوات الست الماضية، ويمثل ذلك نحو 45% من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية، مؤكدا أنه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصر للحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادي، وأنه تم بالفعل تحويل حوالي 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالاضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطات، بالإضافة لتحويل 263 ألف سيارة بحلول عام 2023.وأكد الملا أن قطاع البترول أبرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام إنفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الستة أعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر، حيث وصلت إلى 9ر1 مليون برميل مكافئ زيت يوميا فى أغسطس 2019، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما أضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال، لتصل إلى أكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق "بوابة مصر للبحث والاستكشاف" والتى تعد أول منصة إلكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الإلكتروني لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر.وأكد الملا أن الإصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير إمدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.وفى نهاية الندوة بعث الملا رسالة إلى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في هذا النشاط الواعد، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة وإعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية.واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان، معربًا عن تطلعه إلى تقوية تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.