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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يزور مستشفى اليوم الواحد بالزاوية الحمراء

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:37 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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زار الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي الزاوية الحمراء، بحضور رئيس حي الزاوية الحمراء.

وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأتي الزيارة فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقرارات مجلس الوزراء.

كان شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة والجامعية.

وأكد المحافظ، خلال الحفل، حرصه على لقاء العاملين ومشاركتهم في كل مناسباتهم تقديرًا لمجهوداتهم الواضحة بشوارع العاصمة وتحفيزًا لأبنائهم المتميزين على مزيد من التفوق، مشيرًا إلى أن المتفوقين هم الثروة الحقيقية التي يمتلكها الوطن.

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