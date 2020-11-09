6 وفيات و680 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن 470 حالة تماثلت للشفاء، لتبلغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وحول الوضع الصحي للمصابين، أوضحت أن هناك 41 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.