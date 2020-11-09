«الصحة العالمية» لـ بايدن: نأمل فى إنهاء الوباء

هنأ مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد إعلان فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال: "إننا بحاجة إلى القيادة، وبناء ثقة متبادلة، وبحاجة للمساءلة المتبادلة، لإنهاء وباء كورونا".ويعقد المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم، اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا، ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.