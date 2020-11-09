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محافظات

صحة المنيا: تجريع 141 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالابتدائية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:09 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع التأمين الصحي، وذلك للحد من انتشار الأمراض المتوطنة حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

من جانبه، وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول إلى الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيرًا إلى أن العناية بصحة وسلامة الطلاب تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و71 ألف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تجريع 141 ألفا و958 تلميذا بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية منذ بداية الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على بعض المدارس التابعة لمراكز أبوقرقاص وسمالوط ومطاي، بالإضافة إلى التشديد على الفرق المشاركة بالحملة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التجريع.

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