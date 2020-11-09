«المنوفية» تناقش معوقات رصف طريق «شبين الكوم-الباجور»

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة معوقات رصف طريق "شبين الكوم-الباجور" بطول 12 كيلومترًا، في إطار تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق بالمحافظة.وقال محافظ المنوفية، إن تنفيذ أعمال طريق "شبين الكوم- الباجور- القناطر الخيرية المزدوج " بإجمالى مسافة 45 كيلومترًا يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى المسافة من "الباجور- القناطر الخيرية "بطول 33 كيلومترًا، والثانية بالمسافة من "شبين الكوم- الباجور" بطول 12 كيلومترًا.وخلال اللقاء تم استعراض بعض المعوقات التى تعوق التنفيذ، وشدد محافظ المنوفية على مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وتذليل كل العقبات التى تعوق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للطريق، وسرعة البدأ في التنفيذ للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق.