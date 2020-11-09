«لجان سرية» لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في 155 منشأة سياحية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه على مدار الثلاثة أيام الماضية تم إيفاد لجان سرية للمرور على أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.وأوضح العاصي، أن ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية والفندقية بضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ومواعيد الإغلاق، قام قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بالوزارة بإيفاد لجان سرية وغير معلنة للمرور والتفتيش على جميع المنشآت السياحية من مطاعم وكافتيريات، والتي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.وأضاف أن هذه اللجان رصدت خلال عملية فحصها لهذه المنشآت مخالفة حوالي 55 منشأة سياحية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها تمهيدا لإغلاقها بمدد مختلفة حسب المخالفة، لافتا إلى أن باقي المنشآت ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.وأوضح أن المخالفات التي رصدتها اللجان تتنوع ما بين سهر بعض المنشآت بعد مواعيد التشغيل المقررة والمسموح بها، أو تقديم فقرات فنية أو الاثنين معا، كما تقوم بعض المنشآت بتقديم شيشة، ما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء والضوابط المقررة.وأكد عبدالفتاح العاصي إلى أن هذه اللجان ستقوم بالمرور على المنشآت السياحية بشكل مستمر ومفاجئ وغير معروف أعضاؤها، حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أي مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.