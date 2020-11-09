القبض على نصاب يبيع فيلل وأراضي بمنيا القمح

تمكنت قوات أمن الشرقية، من القبض على شخص نصب على عدد من المواطنين من مركز منيا القمح بزعم بيع فيلل وأراضي.تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة منيا القمح بعدة بلاغات خلال الفترة الماضية، من أشخاص تفيد بتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من قبل المدعو "م. إ. م"، وشهرته حمادة إبراهيم من مدينة منيا القمح ومقيم بالقاهرة وزعم بيعه لهم فيلات وأراضي بدائرة القسم، والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات.