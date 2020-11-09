WATCH-IT تحتفل بميلاد إياد نصار

احتفلت الصفحة الرسمية لـWATCH-IT، على موقع «إنستجرام»، بعيد ميلاد الفنان إياد نصار الذي قدم عددا من الأعمال المتميزة عرضت عبر منصتها الرقمية على الإنترنت.وكتب الحساب الرسمي للصفحة على فيديو لعدد من المشاهد الأبرز في مشواره الفني: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد الفنان صاحب الأدوار الصعبة والمركبة والمختلفة.. الفنان المتميز والمبدع النجم إياد نصار نتمنى لك سنة سعيدة".ويوافق اليوم 9 نوفمبر عيد ميلاد الفنان الأردني إياد نصار، الذي حقق نجاحا كبيرا في الدراما المصرية والعربية، خلال ما يزيد على 20 عاما.