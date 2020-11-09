بلومبرج: الرئيس التركى يجتمع بمسئولين لبحث استقالة صهره

أفادت مصادر مقربة من القصر الرئاسي التركي بأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، التقى نائب رئيس الوزراء السابق نورالدين جانيكلي، ومحافظ البنك المركزي المعين حديثا ناجي أغبال، فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، حيث استقبلهما في منزله القديم بإسطنبول لمناقشة تطورات السياسة النقدية بعد رحيل صهره بيرات البيرق، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية.وأضافت الوكالة، فى تقرير لها، اليوم، أن أردوغان عقد الاجتماع في منزله القديم بمنطقة كسيكلي بإسطنبول، فيما امتنعت الرئاسة ومكتب جانيكلي عن التعليق على هذه الأنباء.وذكرت المصادر أن اجتماع أردوغان مع محافظ البنك المركزي الجديد وأحد مسئولي الاقتصاد السابقين، الموثوق بهما، بعد ساعات من إعلان استقالة البيرق، وأضاف التقرير أن "جانيكلي" كان مسئولا عن قطاعات مهمة من الاقتصاد التركي حينما عمل كنائب لرئيس الوزراء الأسبق، محمد شيمشك، الذي كان لملف إنجازاته تأثير كبير على السياسات الاقتصادية.وكأول رد حكومي على نبأ الاستقالة، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، والنائب عن مدينة أنقرة، ناجي بوستانجي، إن الرئيس أردوغان لن يقبل باستقالة صهره، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.