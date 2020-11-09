عزت العلايلى يعيد تقديم مسرحية «أهلا يا بكوات»

كشف الفنان عزت العلايلي، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، عن أنه فخور بالنجاح الذي حققه منذ عدة سنوات في مسرحية "أهلا يا بكوات"، التي قدمها مع حسين فهمي، ومن تأليف لينين الرملي، وقررنا إعادة تقديمها مؤخرًا، وبالفعل نستعد لبدء العرض، ولكن فيروس كورونا المستجد، أوقف كل شىء، وحاليًا ندرس العودة مرة أخرى، وعودة التحضيرات وشرف كبير لي أن أقدم هذا العرض مجددًا.وخلال الندوة أشادت الفنانة لقاء سويدان بالعرض وطالبته بضرورة عودة تقديم العرض مرة اخري لمدى أهميته وشعبيته الكبيرة، يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر.